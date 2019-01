Bukan Irwan Mussry, Maia Estianty Ucapkan 'Love You So Much' pada Pria yang Berkaitan Tas Hermes

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan Irwan Mussry, Maia Estianty ucapkan kalimat Love You So Much pada pria yang berkaitan dengan tas Hermes.

Musisi Maia Estianty yang juga istri Irwan Mussry berulang tahun ke-43 pada Minggu (27/1/2019).

Ucapan selamat ulang tahun diterima Maia Estianty dari suaminya Irwan Musry serta para artis.

Tak hanya itu, Maia juga mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari petinggi Hermes, Michael Coste.

Baca: Puisi Luna Maya di Tas Hermes Diungkap Atta Halilintar, Ada Kaitan dengan Reino Barack & Syahrini?

Baca: Respons Tak Terduga Mulan Jameela Saat Gaya Kampanye Politik Istri Ahmad Dhani Itu Dikritik

Baca: Perbandingan Honor Via Vallen dan Nella Kharisma yang Sama-sama Digjaya di Youtube

Michael Coste diketahui merupakan seorang humas di perusahaan produsen Hermes, sebuah brand tas mewah yang berasal dari Perancis.

Rupanya hubungan Michael dan Maia terjalin cukup baik bahkan mereka pernah makan siang bersama.

Hal itu terlihat dari unggahan Michael Coste lewat akun Instagramnya @michaelcostefr, Minggu (27/1/2019).

Tampak Michael Coste merangkul Maia Estianty saat mereka duduk semeja, menikmati santapan lezat di Le Village Royal.

Dalam caption, Michael Coste mengucapkan selamat ulang tahun dan menyebut Maia sebagai superstar Indonesia.

"Happy Birthday to #Indonesian #Superstar, the wonderful #MaiaEstianty! Best wishes to @maiaestiantyreal