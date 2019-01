Penyesalan Adik Ahok Alias BTP, Fifi Lety Atas Gugatan Cerai Veronica Tan Sebelum Ada Bripda Puput

BANJARMASINPOST.CO.ID - Adik Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Fifi Lety Tjahaja Purnama, menanggapi banyaknya komentar kekecewaan atas komentar Ahok tentang Veronica Tan di video bersama Bripda Puput Nastiti Devi.

Adik Ahok alias BTP, Fifi Lety bahkan mengaku menyesal akan gugatan cerai Ahok pada Veronica Tan sebelum kabar pernikahannya dengan Bripda Puput. Hal tersebut disampaikan Fifi Lety di kolom komentar dalam unggahan Instagramnya, @fifiletytjahajapurnama, Minggu (27/1/2019).

Belakangan ini, memang banyak yang menyoroti soal pernikahan Ahok dengan Puput Nastiti Devi, serta hubungannya dengan mantan istri Ahok, Veronica Tan.

Awalnya, Fifi Lety tampak mengunggah foto dirinya bersama kakek dan neneknya yang disebutkannya akan segera berusia 95 tahun.

"Selamat Hari Minggu, Doa restu kakek nenek Yg pertama tentunya akan jauh Lebih Baik. Really honor and love my soon to be 95 years old #grandparents .

Puji Tuhan Kakek Nenek masih kuat jalan kaki pagi ini ke gereja dan kita bertiga mau ucapkan Trima kasih atas doa support untuk keluarga kami

#happyblessedsunday #manproposesgoddisposes," tulis Fifi Lety, melengkapi unggahannya.

Unggahan ini lantas dibanjiri komentar netizen.

Namun, bukan karena foto yang diunggahnya itu, kebanyakan netizen justru bertanya soal hubungan Ahok dengan Puput serta Veronica Tan.

Misalnya saja pemilik akun @sianipar_sonti yang bertanya, "kenapa sih harus dengan mantan ajudan bu Vero? Enggak bisa nahan diri tuk diri sendiri? Video waktu di rumah Oso tidak menginspirasi sama sekali."