Reaksi Uya Kuya Usai Billy Syahputra Hampir Adu Jotos Pengacara Kriss Hatta, Indra Tarigan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Program Pagi Pagi Pasti Happy (P3H) yag dipandu Uya Kuya dan Billy Syahputra kembali mendapatkan surat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di episode kehadiran pengacara Kriss Hatta, Idra Tarigan.

KPI memberikan peringatan usai Billy Syahputra hampir adu jotos dengan pengacara Kriss Hatta, Indra Tarigan. Kini Uya Kuya pun bereaksi.

Aksi perkelahian Billy Syahputra sebagai Host dengan bintang tamu, Indra Tarigan . Dinilai pihak KPI memberikan contoh negatif kepada penonton khususnya anak-anak

Adapun program P3H yang disiarkan Trans TV tersebut mendapatkan sanksi tertulis.

Uya Kuya sebagai salah host yang terlibat pun akhirnya memberikan tanggapan terkait hal itu.

Namun bukan memberikan penjelasan yang panjang, Uya hanya menjawab singkat.

"Ok thank you," ucap Uya Kuya , Jumat (25/1).

Tak hanya sanski KPI, kini muncul desakan untuk menyetop tayangan program P3H.

Warganet menilai Pagi Pagi Pasti Happy yang dipandu Uya bersama Billy Syahputra dinilai banyak memberikan tontonan negatif kepada pemirsa.

Lagi muncul petisi ini pun dijawab dengan santai oleh Uya Kuya "Ya bebas-bebas aja," ungkap Uya Kuya.