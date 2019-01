Tak hanya Jokowi, Rocky Gerung Siapkan Kritik untuk Prabowo Subianto Usai Pilpres 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak hanya Presiden Jokowi, Rocky Gerung ternyata telah menyiapkan kritikannya untuk Prabowo Subianto usai Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam sebuah acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Untuk Pemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019 di Gedung Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019).

Rocky Gerung memaparkan, selama ini kerap mendapat kritikan karena hanya bicara di forum milik kubu 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di jelang Pilpres 2019.

"Saya bilang karena saya mau kritik kekuasaan," kata Rocky Gerung dikutip TribunnewsBogor.com dari saluran YouTube Rocky Gerung, Minggu (27/1/2019).

Saat menjadi pembicara dalam deklarasi tersebut, Rocky Gerung memulainya dengan menyindir soal acara pembagian sertifikat tanah.

"Sebelum saya mulai, kenapa banyak kursi kosong di tengah?" kata Rocky sambil menunjuk kearah para pendukung Prabowo Subianto yang ada di hadapannya.

Sontak terdengar riuh tawa dan sorakan dari para pendukung Prabowo-Sandi.

"Oh sorry, sorry. Saya pikir ini acara pembagian sertifikat tanah," katanya lagi.

Pernyataan itu lantas mendapatkan sorakan lebih ramai dari sebelumnya.

Tak hanya itu, Rocky juga menyinggung soal cara penyampaian visi dan misi Jokowi di debat perdana Pilpres 2019, yang menggunakan teks.