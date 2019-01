Forki Tanahlaut Boyong Piala Juara Umum III Borneo Open Karate Tournament II di Samarinda

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANAHLAUT - Hasil manis diraih tim Karate Forki Tanahlaut yang meraih Juara Umum III pada LBW Borneo Open Karate Tournament II di Samarinda, Kaltim.

Pada kompetisi yang berakhir Minggu (27/1) itu Forki Tanahlaut membawa pulang medali terdiri 6 emas, 6 perak dan 7 perunggu.

Emas diraih di nomor kumite perorangan yaitu atas nama atlet Dela Lutfiah, Annisa Ramadhani, Winda Saputri, R Aldo Febrian Saputra, kemudian nomor Kumite beregu pra pemula-pemula putri, Kata beregu pra pemula -pemula putri.

Peraih perak yaitu M Afif lubis, Winda Saputri, Zahra Nur Kamila, Ayu Ambarwati, Kata beregu pra pemula-pemula putra dan Kata beregu kadet-junior putri.

Perunggu disabet Tutut Hastuti, Nailah Ansaria Dinyah, Eka Norkhafizah, Siti Risky Al Fatihah, Afika Mirda Putri Sasmitha, Khairunnisa, kemudian kumite beregu kadet-junior putra, kumite beregu pra pemula-pemula putri.

Secara tim, selain memboyong Piala Juara Umum III, juga berhak atas uang pembinaan Rp3 juta.

Dua atlet juga berhasil meraih predikat Best of the Best kategori pemula putri dengan hadiah Rp1 juta dan pra pemula putri dengan hadiah Rp750 ribu.

Dikatakan Ir Adolf Bastian Lubis, pelatih tim Forki Tanahlaut, dengan raihan Juara Umum III berarti sebagai bukti bahwa mereka dapat bersaing dengan tim luar Kalsel.

"Even ini diikuti 28 tim yang sebagian besar dari Kaltim, sisanya dari Provinsi Kalsel. Alhamdulillah kami mampu bersaing hingga bawa pulang Piala Juara Umum III," tukasnya.

Lanjut Lubis, ini kebanggan bagi Tanahlaut dalam prestasi karate. Harapannya akan banyak even yang bisa diikuti baik lokal, regional bahkan nasional.

"Para atlet perlu banyak bertanding supaya jam terbang semakin banyak, prestasi pun semakin meningkat. Insya Allah Forki Tala bisa!" tandasnya.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)