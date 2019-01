Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 24 di RCTI - MNC TV : Liverpool vs Leicester 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 24 di RCTI dan MNC TV.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 24 di RCTI dan MNC TV akan mulai bergulir Rabu (30/1/2019)

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 24 di RCTI dan MNC TV akan dipanaskan pertandingan Manchester United vs Burnley dan Liverpool vs Leicester City.

RCTI dikutip lewat akun Instagram resminya, akan menyiarkan dua laga Manchester United vs Burnley dan Liverpool vs Leicester City.

Baca: Dul Jaelani Enggan Ikuti Permintaan Ahmad Dhani Sebelum Ditahan, Pilihan Putra Bungsu Maia Estianty

Baca: Reaksi Mulan Jameela Usai Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun, Dul Jaelani Rela Masuk Mobil Tahanan

Baca: Reaksi Ahmad Dhani Suami Mulan Jameela Setelah Divonis Penjara 1,5 Tahun Atas Kasus Ujaran Kebencian

Baca: Update Syahrini dan Mantan Kekasih Luna Maya Reino Barack Digosipkan Menikah di Jepang Februari Ini

Sementara MNC TV akan menyiarkan langsung laga Newcastle United vs Manchester City.

Jadwal Liga Inggris pekan 24 baru dimulai tengah pekan depan karena di akhir pekan tadi sejumlah tim seperti Manchester United, Manchester City, Arsenal harus bertarung di Piala FA.

Pada Rabu (30/1/2019) jadwal Liga Inggris pekan 24 akan diwarnai enam laga.

Ada Arsenal vs Cardiff, Fulham vs Brighton, Wolves vs West Ham United, Huddersfield vs Everton, Newcastle vs Manchester City dan laga Manchester United vs Burnley.

Laga Manchester United vs Burnley dijadwalkan disiarkan langsung oleh RCTI.

Liverpool dan Manchester City yang menguasai klasemen sementara Liga Inggris akan melakoni laga keesokan harinya.