Ayu Ting Ting Disebut Didi Riyadi Saat Jawab Soal Rencana Pernikahannya, Sempat Ingin Ganti Nama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Blak-blakan dilakukan Didi Riyadi, drummer band Elemen soal perasaannya pada Ayu Ting Ting setelah disinggung soal rencana pernikahannya.

Meski belum memiliki tambatan hati, artis Didi Riyadi tampaknya memang menyimpan kekaguman pada pedangdut Ayu Ting Ting.

Didi Riyadi yang kini berusia 37 tahun ini sempat digodai oleh salah satu member bandnya, Ferdy saat ditanyai tentang rencana pernikahannya. Nama Ayu Ting Ting pun Muncul.

Ditemui di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan pada Senin (28/1/2019), Ferdy sendiri menggodai Didi sebagai pria yang tidak laku.

"Bilang aja nggak laku, nggak apa-apa," ujar Ferdy.

"Enak aja lo, gue masih laku kali," timpal Didi.

Drummer band Element ini mengatakan memang ia memiliki kriteria untuk perempuan yang akan mendampinginya sehingga ia harus sangat selektif.

"Ya adalah pasti. Masa nggak ada kriteria, sih. Seperti apa ya. Ya, walaupun sebagai perempuan yang nantinya ngurus suami rumah tangga anak dan lain-lain ya dia juga harus produktif," bebernya.

"Artinya mindset-nya jangan oh iya wanita ngurus suami dan lain-lain. That's it, enggak! Tapi dia harus produktif juga," sambungnya.

Setelah sempat digoda, Ferdi mengatakan kalau memang karena ia menyimpan perasaan pada sesama musisi, yakni Ayu Ting Ting.