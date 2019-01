Bantuan PKH Capai Rp 10 Juta, Kemensos Targetkan Bansos Berjalan Lima Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kementrian Sosial (Kemensos) sendiri menargetkan hanya lima tahun bansos itu berjalan dan setelah lima tahun, warga diharapkan sudah lepas dari kemiskinan.

PKH saat ini sudah komplet bantuannya karena jika satu keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi semua komponen, maka bantuan PKH bisa mencapai Rp10 juta.

“Ini berbeda bantuan PKH tahun sebelumnya yang sifatnya flat 1.890.000 dibagi empat tahap. Jika satu KPM itu memenuhi semua komponennya, maka bantuan PKH per satu warga miskin bisa mencapai Rp10 juta,” katanya.

Nilai Rp10 juta, sambung Yadi, sangat besar nilainya bagi warga miskin.

Jika warga miskin tahu nilai Rp10 juta per satu warga miskin tersebut, maka pasti mereka tak mau keluar dari PKH.

Penerapan bantuan PKH Rp 10 juta ini dimulai Januari 2019 ini sepanjang memenuhi semua komponen.

Dijelaskannya, komponen tersebut jika satu KPM atau satu warga miskin, seperti ibu hamil akan mendapatkan bantuan Rp Rp2.400.000 per tahun, anak usia dini mendapatkan bantuan Rp2.400.000 per tahun, lalu siswa SD akan menerima bantuan sebanyak Rp900.000 per tahunnya.

Kemudian siswa SMP akan menerima bantuan Rp1.500.000 per tahunnya, kemudian siswa SMA mendapatkan bantuan Rp2.000.000 per tahunnya, lalu disabilitas berat mendapatkan bantuan Rp Rp2.400.000 per tahunnya dan lanjut usia akan menerima bantuan sebanyak Rp2.400.000 per tahunya.

“Perlu ditekankan maksimal satu keluarga miskin hanya boleh menerima empat item atau komponen,’ katanya.

Ditambahkannya, dengan nilai Rp10 juta per KPM ini, maka menjadi tantangan bagi pedamping agar para penerima bansos, ini bisa keluar dari PKH dan menjadi keluarga sejahtera mandiri.

Pada 2018 lalu, kuota penerima PKH se-Kalsel atau sebelas kabupaten kota itu sebanyak 103.826 ribu pada tahap pertama.