Live MNCTV! Live Streaming Newcastle vs Manchester City, Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini

Jadwal Newcastle vs Man City Live MNCTV Liga Inggris Pekan 24

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung MNC TV Newcastle vs Manchester City (Man City) di Liga Inggris pekan 24, Rabu (29/1/2019) dini hari.

Laga Newcastle vs Manchester City (Man City) disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan MNCTV. Live Streaming Newcastle vs Manchester City (Man City) juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Newcastle vs Manchester City (Man City) juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Newcastle vs Manchester City (Man City) live MNC TV dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 24 mulai Rabu 29 Januari 2019 pukul 02.30 Wib.

Baca: Live beIN Sports 2! Cara Nonton Live Streaming Arsenal vs Cardiff City Liga Inggris Pekan 24

Baca: Reaksi Gisella Anastasia Saat Gempita Baru Menyadari Tak Ada Ayahnya, Gading Marten di Rumah

Baca: Raffi Ahmad Bandingkan Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting Seperti Mobil, Mini Cooper vs Alphard

Baca: Geramnya Ashanty Pada Azriel Hingga Ingin Keluar Dari Rumah yang Ditempati Anang Hermansyah

Laga Newcastle vs Manchester City (Man City) Live MNCTV bakal diselenggarakan di St James' Park.

Jelang laga Newcastle vs Manchester City (Man City), Pelatih Manchester City, Josep "Pep" Guardiola, mengungkapkan tiga tim yang wajib diteladani oleh klub asuhannya.

Pep Guardiola ingin agar Manchester City mengukuhkan dominasi mereka pada ajang Liga Inggris.

Untuk itu, Guardiola ingin Manchester City mengilhami para raja dari liga-liga top eropa lainnya.

"Juventus, Bayern Muenchen, dan Barcelona adalah tiga tim terbaik dalam satu dekade terakhir ini," kata Guardiola seperti dilansir dari FourFourTwo melalui BolaSport.com.

"Kami memang belum bisa mendekati mereka karena hal itu sulit, tetapi meniru mereka bukan hal yang mustahil," ujar Guardiola.