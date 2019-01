Live RCTI! Cara Nonton Live Streaming Man United vs Burnley Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Manchester United vs Burnley di Liga Inggris pekan 24, Rabu (30/1/2019) dini hari WIB.

Laga Man United vs Burnley disiarkan langsung (live) RCTI dan beIN Sports 3. Live Streaming MU vs Burnley juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester United vs Burnley juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester United vs Burnley live RCTI dan Bein Sports 3 digelar di Stadion Old Trafford pada Rabu (30/1/2019) pukul 02.45 WIB.

Jelang laga Man United vs Burnley, Manchester United enggan terburu-buru menentukan nasib pelatih interim mereka, Ole Gunnar Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer secara menakjubkan mencatat rekor delapan kemenangan beruntun sejak menjabat sebagai pelatih interim Manchester United.

Hal ini tidak serta merta membuat Manchester United langsung mengangkatnya sebagai pelatih permanen.

Status Solskjaer yang saat ini masih sebagai pelatih pinjaman dari Molde FK menjadi salah satu penyebabnya.

Dilansir dari bolasport.com melalui Talksport.com, jika Manchester United ingin mempermanenkan Solskjaer, mereka harus membayar kompensasi ke Molde FK.

Selain itu, Manchester United juga masih berhasrat ingin merekrut pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino.