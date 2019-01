Live Streaming Manchester United vs Burnley - Siaran Langsung RCTI, Beinsport Liga Inggris Pekan 24

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Manchester United vs Burnley Live RCTI dalam lanjutan Liga Inggris Pekan 24.

Pertandingan Manchester United vs Burnley di Liga Inggris pekan 24, Rabu (30/1/2019) dini hari WIB.

Laga Man United vs Burnley disiarkan langsung (live) RCTI dan beIN Sports 3. Live Streaming MU vs Burnley juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester United vs Burnley juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester United vs Burnley live RCTI dan Bein Sports 3 digelar di Stadion Old Trafford pada Rabu (30/1/2019) pukul 02.45 WIB.

Jelang laga Man United vs Burnley, Pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, sudah menatap jauh ke depan tanpa peduli statusnya saat ini.

Ole Gunnar Solskjaer masih belum mendapat kepastian untuk menjadi pelatih permanen Manchester United.

Hal itu tidak menyurutkan niat Solskjaer untuk terus membangun tim.

"Kondisi Manchester United dengan atau tanpa saya musim depan tidak terlalu menjadi masalah," ujar Solskjaer seperti dilansir BolaSport.com dari Manchester Evening news.

"Saya tetap akan mempersiapkan tim ini untuk musim depan," kata Solskjaer.