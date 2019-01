Maia Estianty: I Love You So Much, Tanggapi Postingan Dul Jaelani & El Rumi Usai Vonis Ahmad Dhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty menuliskan kalimat 'Be Strong Sayang, I Love You So Much' saat menanggapi postingan Dul Jaelani dan El Rumi setelah vonis Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani divonis penjara 1,5 tahun, Maia Estianty ikut beri komentar di Instagram anak-anak-nya, Dul Jaelani dan El Rumi.

Ahmad Dhani yang merupakan mantan suami Maia Estianty itu dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara pada Senin (28/1/2019).

Vonis tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan lantaran Ahmad Dhani dianggap menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial tahun 2017 lalu.

Baca: Ashanty Ngamuk Lalu Ingin Pindah dari Rumah Anang Hermansyah Usai Azriel Hermansyah Lakukan Ini

Baca: Perselingkuhan Luna Maya Terbongkar karena Atta Halilintar, Saat dengan Ariel NOAH / Reino Barack?

Baca: Sule Disebut Ganteng oleh Presiden Jokowi, Andre Taulany dan Ayah Rizky Febian Bikin Jokowi Tertawa

Baca: Postingan Terbaru Maia Estianty Setelah Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun, Mulan Jameela Unggah Ini

Tak lama setelah dijatuhi vonis, Ahmad Dhani langsung digelandang menuju Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur.

Tentu kabar tersebut membuat sedih keluarga terutama istri dan anak-anaknya.

Dilansir TribunStyle.com dari akun Instagram Mulan Jameela, Selasa (29/1/2019).

Tak lama setelah sang suami dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara, Mulan pun langsung mengunggah foto bersama dengan Ahmad Dhani.

Sebagai seorang istri, tentu Mulan merasa sedih dan kawatir akan nasib sang suami di dalam bui.

Mulan pun mengungkapkan kegundahan hatinya.