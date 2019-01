Usai Berbalas Cinta dengan Reino Barack, Syahrini Ungkap Rindu Untuk Mantan Luna Maya Lagi?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahrini dan mantan kekasih Luna Maya, Reino Barack saling ucapkan cinta di sosial media yang buat geger warganet,

Diwartakan sebelumnya berbalas 'cinta' antara mantan kekasih Luna Maya, Reino Barack dan Syahrini terlihat dari postingan akun Instagram resmi wanita 36 tahun itu.

Tak hanya itu Syahrini kini baru saja blak-blakan mengungkapkan rasa rindunya yang diduga ditujukan pada Reino Barack.

Pada Senin (28/1/2019) kemarin, Syahrini memposting foto yang memperlihatkan dirinya.

Syahrini tampak mengenakan pakaian berwarna hijau dengan bawahan hitam. Di caption Syahrini menulis soal sosok yang mencintai dirinya.

"Because,

You Love Me !" tulis Syahrini.

Selang empat jam, tampak Reino Barack mengomentari postingan foto Syahrini.

Tak banyak yang ditulis Reino Barack saat mengomentari foto Syahrini.

Unggahan Syahrini, Senin (28/1/2019). (Unggahan Syahrini)

Namun, komentar Reino Barack itu nampak mampu membuat netizen langsung heboh.

Pada postingan terbaru Syahrini, Reino Barack hanya menyertakan emot love berwarna ungu.