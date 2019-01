Bibi Bongkar Kondisi Menyedihkan Vanessa Angel Sebelum Ditahan Polisi Atas Kasus Prostitusi Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bibi Bongkar Kondisi Menyedihkan Kekasihnya Vanessa Angel Sebelum Ditahan Polisi Atas Kasus Prostitusi Online.

Artis FTV Vanessa Angel resmi ditahan Polda Jatim atas dugaan keterlibatan pada kasus prostitusi online, Rabu (30/1/2019).

Namun, sebelum Vanessa Angel ditahan polisi, kekasihnya Bibi Ardiansyah sempat mengungkap kondisi menyedihkan mantan kekasih Didi Mahardika itu.

Bibi mengungkapkan fakta kondisi menyedihkan Vanessa Angel itu kepada Feni Rose di sebuah tayangan infotaiment di Trans TV, Rumpi No Secret.

Baca: RESMI! Vanessa Angel Ditahan Terkait Kasus Prostitusi Online Artis Mulai Hari Ini, sang Ayah Pasrah

Baca: Respons Orangtua Bibi Ardiansyah Atas Dukungan Anaknya Pada Vanessa Angel

Baca: Daftar Artis yang Dilarang Deddy Corbuzier Datang ke Hitam Putih, Ivan Gunawan Hingga Ayu Ting Ting

Baca: Reaksi Vanessa Angel Sebelum Ditahan Polda Jatim, Diperiksa Jadi Tersangka Kasus Prostitusi Online

Baca: Kondisi Terkini Ahmad Dhani Saat di Penjara, Ini Curhat Mulan Jameela dan Komentar Maia Estianty

Baca: Perlakuan Ammar Zoni ke Irish Bella Saat Sakit dan Diinfus, Kata-kata Mantan Ranty Maria Itu Disorot

Dikutip dari akun YouTube Trans TV Official edisi Selasa (29/1/2019), Bibi menanggapi semua permasalahan yang telah dialami kekasihnya itu, dari perseteruan dengan keluarga hingga kasus hukumnya.

Momen haru terjadi ketika Bibi Ardiansyah bercerita kepada Feni Rose tentang bagaimana Vanessa Angel menjalani kehidupannya kini.

Pasca menjadi tersangka dan mendapat sorotan negatif dari semua pihak, juga disebut tidak mendapat dukungan dari keluarga.

Bibi Ardiansyah awalnya ditunjukkan oleh tim Rumpi dan Feni Rose tentang sebuah cuplikan Instagram Story di layar studio.

Instagram Story itu berisi cuplikan momen saat Vanessa Angel terakhir kali mengendarai mobilnya.

"Her last day driving her own car.. bye bye putih, terimakasih untuk 3tahun ini" bunyi tulisan di dalamnya.