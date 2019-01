Bournemouth vs Chelsea Live Beinsports 2 di Liga Inggris Pekan 24 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Bournemouth Vs Chelsea Liga Inggris Malam ini di beIN Sports 2, Ini Caranya.

Saksikan Live streaming Bournemouth vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris pekan 24 yang akan berlangsung pada Kamis (31/1/2019) dini hari.

Bournemouth vs Chelsea disiarkan langsung (live) Bein Sports 2. Live Streaming Bournemouth vs Chelsea juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Live streaming Bournemouth vs Chelsea juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Pertandingan Bournemouth vs Chelsea akan digelar di Vitality Stadium, Inggris, Kamis (31/1/2019) pukul 02.45 WIB dini hari.

Ini akan menjadi pertandingan berat bagi tuan rumah. Namun Bournemouth patut optimis usai memiliki modal kemenangan pada pertandingan sebelumnya saat menghadapi West Ham dengan skor 2-1.

*LINK LIVE STREAMING BOURNEMOUTH VS CHELSEA

BeiNConnect menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.

Klik Link berikut :



LINK 1