Sindiran Ari Wibowo ke Ahmad Dhani Ditahan karena Kasus Ujaran Kebencian, Sebut Inisial BTP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sindiran Ari Wibowo pada Ahmad Dhani Setelah Ditahan karena Kasus Ujaran Kebencian, Jantan Seperti BTP?

Aktor Ari Wibowo dan musisi Ahmad Dhani sempat berseteru dan saling sindir melalui media sosial pada 2017 lalu.

Perkaranya adalah soal dukung mendukung, Ari Wibowo mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP yang akhirnya terkena kasus penistaan agama dan telah menjalani hukumannya, bebask pada 24 Januari 2019.

Kini, Ahmad Dhani yang terbelit persoalan hukum dugaan ujaran kebencian, ditahan sejak Senin (29/1/2019) setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 1 tahun 6 bulan karena ujaran kebencian pada BTP.

Baru-baru ini, Ari Wibowo pun menuliskan sindirian untuk Ahmad Dhani, pentolan grup Dewa 19 itu.

"Adaaaa aja ya yg iseng ngirim karangan bunga begini..

Biarlah ini jadi pembelajaran buat kita semua, mulut kudu dijaga,

berbicara dgn sopan sama orang lain, kan sama2 ciptaan yang Maha Kuasa. .

Walau begitu, mari kita janganlah bersenang atas penderitaan orang lain...

Tapi pada akhirnya, "you reap what you sow..". Gal. 6:7