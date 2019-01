Bukan Eryck Amaral, Aura Kasih Ungkap Sosok yang Ingin Dipeluknya Sebelum Meninggal Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan Eryck Amaral, Aura Kasih mengungkap sosok yang ingin dipeluknya sebelum meninggal dunia.

Aura Kasih, istri Eryck Amaral itu baru saja merampungkan film terbarunya yang berjudul 'PSP Gaya Mahasiswa'.

Seperti yang diketahui, Aura Kasih kini tengah mengandung anak pertamanya.

Beberapa waktu lalu, Aura Kasih pun mengunjungi kantor Grid.ID untuk menceritakan film terbarunya tersebut.

Namun, selain menceritakan filmnya tersebut, Aura Kasih mendapat tantangan untuk bermain games dari Grid.ID.

Grid.ID menanyakan satu hal yang cukup serius, yaitu keinginannya sebelum meninggal dunia nanti.

Siapa sangka, perempuan berusia 31 tahun itu rupanya mempunyai keinginan menarik sebelum dirinya meninggal dunia nanti.

Dengan cepat, Aura Kasih menjawab ingin memeluk hewan panda sebelum dirinya meninggal dunia.

"I want to hug panda. They are so cute. Itu betul."

"Pokoknya sebelum aku mati, aku harus ngerasain meluk panda tuh kaya gimana sih," ucapnya dengan yakin kepada Grid.ID.