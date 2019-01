BANJARMASINPOST.CO.ID - Makna Emoji Hati Ungu Reino Barack dan Syahrini Akhirnya Terungkap, Mantan Luna Maya Sampaikan Ini?

Antara mantan Luna Maya, Reino Barack dan Syahrini kerap berbalas emoji hati ungu di media sosial, Instagram.

Diwartakan sebelumnya pada Senin (28/1/2019), Syahrini yang disebut dekat dengan Reino Barack memposting foto yang memperlihatkan dirinya.

Sahabat Luna Maya dan disebut sedang dekat dengan Reino Barack, Syahrini tampak mengenakan pakaian hijau dengan bawahan hitam.

Di caption Syahrini menulis soal sosok yang mencintai dirinya.

"Because,

You Love Me !" tulis Syahrini.

Selang empat jam, tampak Reino Barack mengomentari postingan foto Syahrini.

Tak banyak yang ditulis Reino Barack saat mengomentari foto Syahrini.

Namun, komentar Reino Barack itu nampak mampu membuat netizen langsung heboh.

Pada postingan terbaru Syahrini, Reino Barack hanya menyertakan emot love berwarna ungu.