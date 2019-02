Live Fox Sports! Siaran Langsung Jepang vs Qatar di Final Piala Asia 2019, Tonton dengan Cara Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran langsung dan live streaming Jepang vs Qatar di Final Piala Asia 2019 akan tersaji di Fox Sports.

Live streaming dan live score laga Jepang vs Qatar di Final Piala Asia 2019 tersaji Jumat 1 Februari 2019 malam ini.

Live streaming laga Jepang vs Qatar dapat diakses via twitter dan situs foxsportsasia.com. Bisa juga ditonton via K-vision. Juga bisa dipantau via live score. Link disediakan di artikel ini.

Melansir dari berbagai sumber pada Kamis (1/2/2019) laga Qatar Vs Jepang dalam final Piala Asia 2019 bakal berlangsung pada Jumat 1 Februari 2019.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Timnas U-22 Indonesia vs Bhayangkara FC Jelang Piala AFF U-22 2019

Baca: Jadwal & Link Live Streaming Persik Kendal vs Persela Lamongan Piala Indonesia Sabtu (2/2)

Laga Qatar Vs Jepang kali ini bakal dilangsungkan di Zayed Sport City Stadium dan mulai kick off mulai pukul 21.00 WIB.

Diketahui sebelumnya kedua tim melenggang ke final dengan cara yang sempurna.

Di Semifinal kedua tim sama-sama mencataatkan kemenangan yang sempurna.

Di semifinal jepang mengalahkan Iran dengan skor akhir 3-0, sedangkan Qatar mengalahkan tuan rumah UEA dengan skor telak 4-0.

Lantas bagaimana sejarah pertemuan kedua tim sepanjang sejarah perhelatan Piala Asia?

Dalam lima pertemua terakhirn Jepang memenangi dua laga, sementara tiga laga lainnya berakhir imbang.