31 Ucapan Selamat Imlek 2019, Tahun Baru China 2570, Bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut 31 ucapan selamat imlek 2019 dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin jelang tahun baru China 2570 yang dapat dikirimkan ke WA, FB dan IG. Kirim buat teman dan orang tercinta.

Menyambut tahun baru China 2570, salah satu caranya adalah mengirimkan ucapan selamat imlek 2019 untuk teman, saudara atau orang-orang terkasih.

Seperti diketahui, Imlek 2019 atau tahun baru Cina 2570 jatuh pada 5 Februari mendatang.

Nah, bagi kamu yang ingin memberikan ucapan selamat Imlek 2019 pada orang-orang terkasih namun belum ada referensi jangan khawatir ya.

Melansir dari laman Tribunstyle, Sabtu (02/02/2019) berikut 31 ucapan selamat tahun baru Imlek 2019 dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin yang dikutip dari berbagai sumber.

*Bahasa Inggris

1. Happy Chinese New Year.

May better luck come into us in this new year.

Gong xi. Gong xi. Gong xi fa cai.

2. Gong Xie Fat Cai,

may GOOD HEALTH, PEACE, PROSPERITY,HAPPINESS and LONGETIVITY be with you and great SUCCESS in making BETTER & GREATER THINGS HAPPEN!

3. Gong Xi Fa Cai! Wishing You Abundance of Good Health,

Wealth and Happiness in This New Year!

4. A New Year is about to start. May it bring a lot of opportunities for you. Happy Chinese New Year.