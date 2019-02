BW Kindai Hotel Tawarkan Menu Cinta Romantic Dinner Untuk Pasangan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bagi yang ingin makan berdua pasangan pada 14 Februari 2019 jangan lewatkan paket Romantic Dinner.

Panggy Sumaco PhD, Director of Sales Marketing Best Western Kindai Hotel, memaparkan, menunya terdiri salad, soup dan main course serta dessert.

"Jadi menunya step by step yang akan menambah romantisme acara makan malam," paparnya.

Saladnya berupa crab stick rolled with cucumber and green oil dressing, yaitu kepiting olahan dicampur timun.

Kemudian soup-nya berupa mushroom caviar cossome soup.

Caviar adalah telur ikan terbang, namun di sini dimodifikasi dari bahan mushroom.

Ditambahkan Jufry, Chef Bestwestern, jamur yang dimodifikasi itu bentuknya seperti caviar namun dengan taste mushroom.

"Soup ini warnanya bening kecoklatan dengan cita rasa jamur," terangnya.

Pilihan main course atau menu utama yaitu grilled or poach read snapper with pea pure and salsa sauce or chocolate balsamic sauce.

Kemudian grilled chicken with herbs crusted carrot garlic puree and rosemary juz sauce, grilled or poached salmon with herbs crusted pea puree and salsa sauce or chocolate balsamic sauce, grilled tenderloin with broccoly puree and cream sauce.