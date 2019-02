Yusheng Reunion Dinner Chinnese New Year

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang Imlek 2019, Hotel di Banjarmasin Ini Sediakan Menu Spesial Makan Bersama Saat Rayakan Imlek

makin nikmat jika dirayakan bersama keluarga dengan cara makan menu spesial yang menggoda selera.

Khusus Imlek 2019 dan Cap Go Meh nanti, Best Western Kindai Hotel di Jl Ahmad Yani Km5, Banjarmasin, menawarkan Yusheng Reunion Dinner Chinnese New Year.

Ada empat pilihan menu spesial Imlek 2019 pada tanggal 1 sampai 5 Februari 2019 yang pastinya semua berciri khas makanan tradisi oriental yang biasa tersaji saat perayaan tahun baru tersebut.

Jufry, Chef Best Western Kindai, memaparkan, promo Imlek ini ada empat paket dengan pilihan 6, 7, 8, 9 course (makanan utama).

Baca: Usai Dapat Komentar Cinta Ungu Reino Barack, Doa Sahabat Syahrini ke Mantan Luna Maya Buat Penasaran

Baca: Pernikahan Anak di Bawah Umur di Halong Ungkap 4 Fakta, Umur Belasan Hingga Alasan Keluarga

Baca: Curhat & Harapan Dul Jaelani ke Maia Estianty Usai Suami Mulan Jameela, Ahmad Dhani Dipenjara

Baca: Pengakuan Suami Saphira Indah Soal Alasan Kuburkan Sahabat Ayu Ting Ting Itu Bareng Calon Bayinya

"Tergantung tamu, maunya course seperti apa. Tentunya semua ada sajian sesuai tradisi Imlek salah satunya makan salad," ujarnya.

Pertama, paket Happines terdiri 6 course berupa rice, chinese tea, soup, appetizer, vege, chicken, fish, slice fruit.

Kedua, paket Fortune dengan 7 course berupa rice, chinese tea soup, appetizer (mixed dumpling? duck wrap?), vege, chicken, fish, dessert (sago melon), slice fruit.

Ketiga, Longevity dengan 8 course berupa rice, chinese tea, Yusheng salad, soup, appetizer, vege, chicken/beef, fish/sea food, dessert (sago melon), slice fruit.

Keempat, Prosperity dengan 9 course berupa rice, chinese tea Yusheng salad, soup, appetizer, vege, chicken, fish, dessert (sago melon), beef/sea food, slice fruit.