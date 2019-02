Live Beinsport 1! Live Streaming Juventus vs Parma Liga Italia Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Jadwal Juventus vs Parma Live Beinsports 1 Liga Italia Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 1 Juventus vs Parma di Liga Italia pekan 22, Sabtu (2/2/2019).

Laga Juventus vs Parma disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Juventus vs Parma juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Juventus vs Parma juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Juventus vs Parma live Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Italia pekan 21 mulai Sabtu 2 Februari 2019 pukul 02.30 WIB.

Tim pemuncak klasemen, Juventus akan berhadapan dengan Parma. Ini merupakan duel klasik antar dua kesebelasan yang memiliki sejarah panjang di Liga Italia.

Baca: Live Beinsports 1! Live Streaming Tottenham vs Newcastle Liga Inggris Malam ini via Maxstream

Baca: Live MNCTV! Live Streaming Chelsea vs Huddersfield, Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini

Juventus harus segera bangkit usai dikalahkan Atalanta dengan skor telak 3-0.

Big Match akan tersaji antara AS Roma menghadapi AC Milan di Olimpico Stadium.

Ini akan menjadi partai ketat mengingat posisi keduanya yang sangat berdekatan di klasemen.

Milan kini menempati posisi ke empat klasemen, sedangkan AS Roma menempati posisi ke lima klasemen.

AS Roma harus segera bangkit dan meraih kemenangan usai dibantai 7-1 di kandang Fiorentina dalam pertandingan Coppa Italia.