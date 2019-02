Live MNCTV! Live Streaming Chelsea vs Huddersfield, Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini

Jadwal Chelsea vs Huddersfield Live MNCTV Liga Inggris Pekan 25

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung MNC TV dan Live streaming Chelsea vs Huddersfield di Liga Inggris pekan 25, Sabtu (2/2/2019) malam.

Laga Chelsea vs Huddersfield disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan MNCTV. Live Streaming Chelsea vs Huddersfield juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Chelsea vs Huddersfield juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Chelsea vs Huddersfield live MNC TV dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 25 mulai Rabu 2 Februari 2019 pukul 22.00 Wib.

Laga Chelsea vs Huddersfield Town dalam jadwal Liga Inggris malam ini akan memulai sepak mula pada Sabtu (2/1/2019) pukul 22.00 WIB.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini, Chelsea vs Huddersfield Live MNC TV

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 22 Malam Ini, Juventus vs Parma Live Bein Sports 1

Chelsea tengah mencari pelampiasan setelah hasil minor yang mereka raih pada Liga Inggris pekan sebelumnya.

Tim asuhan Maurizio Sarri tersebut menelan kekalahan 0-4 dari Bournemouth pada pekan ke-24 Liga Inggris.

Kekalahan telak membuat posisi Chelsea bergeser ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris musim ini.

Chelsea saat ini memiliki koleksi 47 poin, sama dengan milik Arsenal tetapi kalah dalam selisih gol.

Kini Chelsea akan menjamu Huddersfield Town dengan bermodalkan dendam dari pertandingan sebelumnya.