Klasemen & Hasil Lengkap Liga Inggris Jelang Man City vs Arsenal & Leicester City vs Man United

BANJRMASINPOST.CO.ID - Klasemen & Hasil Lengkap Liga Inggris Jelang Man City vs Arsenal dan Leicester City vs Man United Minggu (3/2) malam.

Pertandingan Man City vs Arsenal laga pekan 25 Liga Inggris akan disiarkan langsung dari City Of manchester Stadium pada Minggu (3/2/2019) pukul 23.30 WIB. Disisi lain laga Leicester City vs Manchester United juga akan di gelar pada Minggu (3/2/2019) pukul 21.00 WIB.

,Sebelum pertandingan Man City vs Arsenal dan Leicester City vs Manchester United,, pekan 25 Liga Inggris sudah berlangsung sejumlah partai seru

Mulai Tottenham Hotspur vs Newcastle United, Chelsea vs Huddersfield dan banyak lainnya.

Laga yang bertempat di Wembley Stadium yang dimenangkan oleh Tottenham dengan skor tipis 1-0.

Laga Tottenham Hotspur vs Newcastle United di Wembley Stadium membuka pekan ke-25 Liga Inggris.

Pertandingan antara Tottenham vs Newcastle itu digelar malam ini, Sabtu (2/2/2019) pukul 19.30 WIB disiarkan di Bein sports 1.

Di pertandingan tersebut Tottenham berhasil mengalahkan Newcastle mesti dengan skor tipis 1-0.

Gol Tottenham di cetak oleh Son-Heung Min pada menit ke 83'.

Jadwal Tottenham vs Newcastle United Live Beinsports 1 Liga Inggris Pekan 25 (Instagram Nufc_uk)

Highlights Pertandingan