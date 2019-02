LINK Live Streaming AS Roma vs AC Milan di Bein Sports 2 via Siaran Langsung Liga Italia Malam Ini

Live Streaming AS Roma vs AC Milan Liga Italia Malam ini di Bein Sports 3 dan Vidio Premier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming AS Roma vs AC Milan di Bein Sports 3 dalam lanjutan Liga Itali malam ini.

Pertandingan AS Roma vs AC Milan di Liga Italia pekan 22, Senin (4/2/2019) dini hari WIB.

Laga AS Roma vs AC Milan disiarkan langsung (live) beIN Sports 3. Live Streaming AS Roma vs AC Milan juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming AS Roma vs AC Milan juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

AS Roma vs AC Milan live Bein Sports 3 dari Stadion Olympico Roma, Senin (4/2/2019) pukul 02.30 WIB.

Dalam jumpa pers sebelum laga Liga Italia melawan AS Roma, Sabtu (2/2/2019), pelatih AC Milan, Gennaro Gattuso, memuji performa gelandangnya, Tiemoue Bakayoko.

AC Milan akan menghadapi AS Roma pada pekan ke-22 Liga Italia.

Gennaro Gattuso dan suporter AC Milan pastinya berharap performa bagus tim setelah mengalahkan Napoli di perempat final Coppa Italia berlanjut.

Itu termasuk penampilan gemilang Tiemoue Bakayoko.

Sang gelandang tidak mencetak gol atau membuat assist, tetapi penampilannya membantu tim meraih kemenangan 2-0.