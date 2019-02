Live Bein Sports 3! Live Streaming Inter Milan vs Bologna, Siaran Langsung Liga Italia Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Inter Milan VS Bologna Live Bein Sports 3 dalam lanjutan Liga Italia malam ini.

Pertandingan Inter Milan VS Bologna di Liga Italia pekan 22, Senin (4/2/2019) dini hari WIB.

Laga Inter Milan VS Bologna disiarkan langsung (live) beIN Sports 3. Live Streaming MU vs Burnley juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Inter Milan VS Bologna juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Inter Milan VS Bologna live Bein Sports 3 dari Stadion San Siro, Milan, Senin (4/2/2019) pukul 00.00 WIB.

Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, Inter berhasil menang 3-0 di kandang Bologna lewat gol-gol Radja Nainggolan, Antonio Candreva dan Ivan Perisic. Kali ini, Inter Milan bakal kembali mengincar tiga poin.

BeiNConnect menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.

Selain itu, live streaming Inter Milan VS Bologna juga bisa diakses via vidio.com melalui channel premier. Kebetulan ada promo menonton gratis.