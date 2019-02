Live SCTV! Live Streaming Real Madrid vs Deportivo, Siaran Langsung La Liga Spanyol Malam ini

Real Madrid vs Deportivo Alaves Live SCTV di Siaran Langsung Liga Spanyol Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming SCTV Real Madrid vs Deportivo Alaves di Liga Spanyol Pekan 22, Senin (4/1/2019) pukul 02.30 Wib.

Real Madrid vs Deportivo Alaves disiarkan langsung (live) SCTV, Bein sports 2, dan K-Vision. Live Streaming Real Madrid vs Deportivo Alaves juga dapat ditonton via Vidio.com dan beinsports.com (berbayar).

Live streaming Real Madrid vs Deportivo Alaves juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang Real Madrid vs Deportivo Alaves, pelatih Real Madrid, Santiago Solari, mengaku masih memiliki harapan tinggi kepada Karim Benzema dan Gareth Bale.

Setelah kepergian Cristiano Ronaldo, Real Madrid disebut kehilangan sosok pemimpin.

Karim Benzema dan Gareth Bale disebut layak menjadi sosok pemimpin baru di Real Madrid.

Gareth Bale yang baru saja sembuh dari cedera diharapkan Santiago Solari untuk langsung berkontribusi.

"Dia (Gareth Bale) selalu siap beraksi," ujar Solari seperti dilansir BolaSport.com dari Marca.

"Dia dalam kondisi yang bagus dan kami ingin dia tampil seperti yang dia bisa, seperti yang ditunjukkan saat Piala Dunia Antarklub maupun melawan AS Roma," ujar Solari menambahkan.

Begitu pula dengan Karim Benzema, pelatih asal Argentina itu juga menaruh harapan besar.