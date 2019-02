Rayakan Imlek Bersama Keluarga dan Nikmati Empat Pilihan Menu Spesial ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - BEBERAPA hari lagi perayaan Imlek.

Bagi Anda yang merayakannya, mari nikmati makan bersama dengan menu spesial yang menggoda selera.

Khusus Imlek dan Cap Go Meh nanti, Best Western Kindai Hotel di Jalan Ahmad Yani Km5, Banjarmasin, menawarkan Yusheng Reunion Dinner Chinnese New Year.

Ada empat pilihan menu spesial Imlek pada tanggal 1 sampai 5 Februari 2019 yang pastinya semua berciri khas makanan tradisi oriental yang biasa tersaji saat perayaan tahun baru tersebut.

Jufry, Chef Best Western Kindai, memaparkan, promo Imlek ini ada empat paket dengan pilihan 6, 7, 8, 9 course (makanan utama).

"Tergantung tamu, maunya course seperti apa. Tentunya semua ada sajian sesuai tradisi Imlek salah satunya makan salad," ujar dia.

Pertama, paket Happines terdiri 6 course berupa rice, chinese tea, soup, appetizer, vege, chicken, fish, slice fruit.

Kedua, paket Fortune dengan 7 course berupa rice, chinese tea soup, appetizer (mixed dumpling duck wrap), vege, chicken, fish, dessert (sago melon), slice fruit.

Ketiga, Longevity dengan 8 course berupa rice, chinese tea, Yusheng salad, soup, appetizer, vege, chicken/beef, fish/sea food, dessert (sago melon), slice fruit.

Keempat, Prosperity dengan 9 course berupa rice, chinese tea Yusheng salad, soup, appetizer, vege, chicken, fish, dessert (sago melon), beef/sea food, slice fruit.