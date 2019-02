Jadwal Liga Champions 2018/2019, Babak 32 Besar MU vs PSG, Liverpool vs Munchen

Hasil drawing babak 16 besar Liga Champions Eropa musim 2018/2019 mempertemukan Manchester united vs Paris Siant Germain (PSG)/

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 akan disajikan. Sejumlah laga menarik bakal tersaji.

Jadwal leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim 2018/2019 akan berlangsung mulai 12 Februari 2019 mendatang yang sebagian akan disiarkan langsung RCTI sebagai official TV partner di Indonesia.

Dari hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, sejumlah big match tersaji.

Di babak 16 besar Liga Champions ada laga-laga big match macam Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs Juventus dan lainnya (lihat daftar lengkap).

Baca: Prabowo Kunjungi Rumah Ahmad Dhani, Mulan Jameela Tak Terlihat di Foto Fadli Zon, Hanya sang Ibu

Baca: Tangisan Gisella Anastasia Saat Ditanya Gading Marten Menikah Lagi, Akan Ucapkan Ini ke Ayah Gempita

Manchester United tengah jadi sorotan karena jelang lawan PSG, mereka terus menuai hasil positif di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer yang menggantikan Jose Mourinho.

Sejauh ini, sudah 10 pertandingan dilalui Ole Gunnar Solskjaer bersama Setan Merah dengan rekor 9 kali menang dan satu kali imbang.

Sementara Paris Saint-Germain sendiri dipastikan tampil melawan Manchester United nanti tanpa diperkuat Neymar yang mengalami cidera.

Leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 akan dimulai 12, 13 dan 19, 20 Februari 2019.

Sementara leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 akan dimulai 5, 6 dan 12,13 Maret 2019.

Pengundian babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 dilakukan di markas UEFA di Nyon, Swiss, Senin (17/12).