Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Babak 16 Besar Live di RCTI: Juventus vs Atletico, PSG vs MU

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions babak 16 besar musim 2018/2019 akan berlangsung mulai 13 Februari 2019 waktu Indonesia mendatang.

Dari hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, sejumlah big match tersaji, seperti Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs Juventus dan lainnya.

Pertandingan babak 16 besar Liga Champions akan disiarkan langsung RCTI.

Namun hingga berita ini diturunkan, masih belum ada pengumuman resmi pertandingan Liga Champion babak 16 besar mana yang akan disiarkan langsung RCTI.

Jelang liga champions babak 16 besar, pelatih Juventus, Massimiliano Allegri tak menyangkal bahwa tujuan utama kedatangan Cristiano Ronaldo ke klubnya saat ini adalah untuk membantu mereka menjuarai Liga Champions.

Demi Liga Champions, Juventus pun siap untuk segera mengistirahatkan Cristiano Ronaldo.

Juventus butuh jasa Cristiano Ronaldo untuk mengarungi musim Liga Champions yang masih panjang.

"Saya senang dengan performa Ronaldo seperti orang-orang lainnya," ujar Massimiliano Allegri seperti dilansir dari Sky Sport Italia melalui BolaSport.com.

"Kami ingin Ronaldo dalam keadaan terbaik pada Maret tahun depan saat kami memasuki fase akhir Liga Champions," kata Allegri.

Allegri merasa peran Ronaldo akan semakin menentukan pada saat-saat itu.