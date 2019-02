Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Babak 16 Besar Live di RCTI - PSG vs MU, Juventus vs Atletico

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions babak 16 besar musim 2018/2019 akan berlangsung mulai 13 Februari 2019 waktu Indonesia.

Dari hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, sejumlah laga-laga seru bakal tersaji, di antaranya Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs Juventus dan lainnya.

Pertandingan babak 16 besar Liga Champions akan disiarkan langsung RCTI.

Namun hingga berita ini diturunkan, masih belum ada pengumuman resmi pertandingan Liga Champion babak 16 besar mana yang akan disiarkan langsung RCTI

Jelang liga champions babak 16 besar, Paris Saint-Germain kembali harus mempertaruhkan mimpi menjuarai Liga Champions menyusul kondisi terbaru megabintang mereka, Neymar.

Neymar mengalami cedera metatarsal saat melawan Strasbourg di Liga Prancis pada Kamis (24/1/2019).

Seperti dilansir BolaSport.com dari L'Equipe, cedera tersebut berpeluang membuat Neymar absen selama satu bulan.

Artinya, Neymar tidak akan membela Paris Saint-Germain dalam pertandingan dua leg babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester United.

Bukan kali ini saja Neymar harus absen panjang di tengah usaha PSG menjuarai Liga Champions.

Situasi serupa juga terjadi pada musim lalu saat Neymar absen di leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid.