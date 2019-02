Wisata Halal Diminati, ini Tren yang Diprediksi Marak, Ada 'Perjalanan Mie Instan' Apa itu?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perusahaan teknologi keuangan Mastercard dan otrotitas di industri wisata halal CresentRating menerbitkan laporan mengenai tren wisata halal.

Laporan dengan nama Mastercard-CrescentRating Halal Travel Frontier 2019 (HTF2019) Report mengindentifikasi 17 tren wisata halal di dunia.

Laporan ini juga memprediksi bagaimana teknologi, lingkungan, dan aktivisme sosial dapat membawa perubahan yang lebih besar pada setiap aspek industri wisata Halal serta memudahkan para wisatawan muslim untuk menjelajahi dunia.

Berikut 17 tren wisata halal yang diprediksi marak terjadi pada 2019:

1. Peningkatan kesadaran akan isu-isu sosial selagi menjelajahi destinasi-destinasi tujuan.

2. Kecerdasan buatan akan semakin memberdayakan para wisatawan muslim

3 . Sertifikasi halal akan semakin canggih didukung dengan teknologi Augmented Reality (AR)

4. Teknologi Augmented Reality (AR) akan menghubungkan para wisatawan dengan warisan budaya Islam yang hilang

5. Konsolidasi industri wisata Muslim akan melahirkan brand-brand gaya hidup/pariwisata Muslim yang lebih kuat

6. Disrupsi pada pasar perjalanan umroh tradisional dengan paket perjalanan umroh yang dilakukan secara mandiri (Do It Yourself - DIY)