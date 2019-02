Beristrikan Arek Suroboyo, Pelatih Barito Putera Jacksen F TIago Ungkap Siapa yang Nembak Duluan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak 1996, pelatih Barito Putera Jacksen F TIago merantau ke Indonesia. Kedatangannya ke Tanah Air untuk mencari rezeki mengadu nasib sebagai pemain sepakbola.

Berposisi sebagai striker, Jacksen membuat kepicut Persebaya Surabaya dan meminangnya untuk bekerjasama.

Setelah berkarier sebagai pemain Jacksen pun mencoba peruntungan menjadi pelatih setelah pensiun jadi pemain.

Lama di Indonesia dan tinggal di Surabaya, Jacksen pun akhirnya kepicut dengan wajah alami gadis arek Suroboyo bernama Nadirah Bajamal.

Jacksen menceritakan pertemuannya dengan Nadirah saat dia makan malam di salah satu rumah makan di Surabaya pada 2002 lalu.

Saat itu Jacksen melihat sosok cantik yang menarik perhatiannya. Ketika ditanya siapa yang menyatakan cinta terlebih dahulu, Jacksen hanya tertawa.

Jacksen bersama istri, Nadirah dan anaknya yang baru lahir. (istimewa/ (@psbaritoputeraofficial).)

"Tidak ada yang nembak (duluan), A touch from God in both hearts," kata Jacksen.

Kini bersama Nadirah Jacksen hidup bahagia meski terpisah kota. Jacksen berada di Banjarmasin sementara Nadirah tetap tinggal di Surabaya.

Bahkan buah cinta keduanya menghasilkan dua anak laki laki mereka adalah Hugo dan Diego Samir.

(Banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)