Jadwal & Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Chelsea Liga Inggris Pekan 26 Live BeinSports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan prediksi Manchester City vs Chelsea yang akan berlangsung pada Minggu (10/2/2019) malam akan disajikan.

Laga Manchester City vs Chelsea disiarkan langsung dan live streaming beIN Sports 1. Live Streaming Man City vs Chelsea juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar). Juga via Vidio.com.

Live streaming Man City vs Chelsea juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Man City vs Chelsea live Bein Sports 1 digelar di kandang Manchester City di Stadion Etihad pukul 22.30 Wib.

Manchester City berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan perolehan 62 poin dari 26 pertandingan.

Dalam bulan Februari ini, The Citizen akan menghadapi The Blues sebanyak dua kali yakni, di Liga Inggris dan final Carabao Cup.

Pertemuan terakhir antara kedua tim dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 2-0.

Bermain dihadapan publik mereka sendiri The Blues berikan kekalahan pertama untuk The Citizen di Liga Inggris.

Terlebih, The Blues berada dalam kepercayaan diri yang tinggi karena menang lebih dari dua gol pada akhir pekan lalu melawan Huddresfield.

Kepercayaan diri Chelsea bertambah seiring striker anyar mereka, Gonzalo Higuain cetak dua gol dalam debut pertamanya.