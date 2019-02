Jelang Hari Valentine 14 Februari Nanti, Berikut Ucapan Selamat Hari Valentine Dalam Bahasa Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hanya hitungan hari Valentine Day akan tiba, tepatnya pada 14 Februari 2019 mendatang. Momen hari kasih sayang bisa diperigati degan memberikan ucapan selamat.

Ucapan Hari valentine bisa diberikan dalam bahasa Inggris agar terkesan romantis.

Memperingati hari kasih sayang tersebut banyak yang ingin mengirim ucapan romantis pada teman, keluarga maupun kekasih.

Dilansir Tribunjogja.com melalui Ideas.hallmark.com, berikut deretan ucapan romantis untuk merayakan Hari Valentine dalam Bahasa Inggris :

Teman

“Hope your day brings just what you want it to.”

“Thanks for being the loyal and caring [friend] you are. Love you!”

“Here’s to a Valentine’s Day filled with good wine, good food and especially good friends like you.”

“Happy Valentine’s to one of my favorite people. Ever.”

“Valentine’s Day and every day, I’m grateful for you.”