Promosikan Pariwisata dan Kebudayaan ke Sekolah, Ini yang Diharapkan Galuh Cindy Kepada Remaja

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di tengah kesibukan kerja dan kuliah, Galuh Kabupaten Banjar ini masih bisa menuntaskan program kerja (proker) lomba debat antar sekolah dan selanjutnya melaksanakan proker goes to school.



Gadis bernama lengkap Cindy Aprillia ini memaparkan, saat goes to school itu mereka akan berbagi kelompok jadi 2-3 orang.

"Di sekolah-sekolah kami akan sosialisasi tentang pariwisata, kebudayaan dan juga memperkenalkan pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar," papar gadis kelahiran Samarinda, 29 April 1998.

Harapan mereka, remaja sekarang lebih sadar pariwisata dan kebudayaan di daerah masing masing, juga dapat menyalurkan bakat melalui pemilihan Nang dan Galuh.

Baca: Protes Ustadz Abdul Somad Terkait Shalat yang Dibawa ke Politik, UAS Tegaskan Soal Sikap Politiknya

Lanjutnya, akan ada sesuatu yang menarik dari Pewadahan Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar sehingga bagi yang berminat agar pantau terus akun resmi Nanang Galuh Kabupaten Banjar.

Cindy yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, juga mendapat satu gelar baru.

"Alhamdulillah di tingkat provinsi kemarin Cindy mendapat gelar juara 1 Duta Investasi Kalimantan Selatan," ungkap jebolan Ponpes An Najh Cindai Alus ini.

Dengan dua gelar tersebut, Cindy sangat bangga, karena awalnya tidak menyangka. Selama proses ia juga banyak belajar dan banyak mendapatkan pengalaman luar biasa.

Mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum Uniska Banjarbaru ini, juga ingin membenahi diri, menambah wawasan supaya bisa menjadi yang lebih baik lagi, untuk mencapai apa yang diinginkan.

Cindy yang sempat bergelut di bidang pramuka, paskibra, pidato dan MC ini juga pernah diberi kepercayaan menjadi MC di acara pelantikan advokat utusan dari kampusnya.

Baca: Satpol PP dan Polres Balangan Razia Warung Remang-remang Hingga Dinihari Ini yang Ditemukan

"Setiap perjalanan Cindy ini sangatlah penting untuk Cindy, karena prosesnya itu yang berharga, bukan hasilnya, semoga Cindy bisa bermanfaat untuk orang banyak, aamiin," pungkas penggemar travelling dan mendengarkan musik ini.

Terlebih dara manis ini memiliki motto dalam hidupnya "Think that you can do everything, because nothing is impossbile, worryless and do more!" Jadi selalu berpikir positif bahwa segala yang saya impikan untuk kebaikan Insyaallah bisa saya raih tentunya dengan doa dan usaha. Sehingga kita harus mengurangi rasa khawatir dan terus berusaha serta berdoa.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)