Kecelakaan Maut di Jalan Ir PHM Noor Bukan Tabrak Lari, Begini Kejadian Sebenarnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Adanya kabar dan informasi kecelakaan maut di Jalan Ir PHM Noor Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru yang menewaskan tiga orang karena terlindas truk dan korban tabrak lari dibantah tegas oleh Danyonif 623/Bhakti Wira Utama Letkol INF Roy Fakhrul Rozi, Jumat, (8/2).

Disebutkannya bahwa investigasi kecelakaan yang menewaskan tiga korban yakni Panjaitan, Susilawati dan Selin ini bahkan dilakukan dua kali untuk mengungkap bukti kebenaran dan fakta-fakta di lapangan.



Investigasi pertama dilakukan oleh Polres Banjarbaru pasca kejadian dan investigasi kedua dilakukan kembali oleh Polda Kalsel dan Denpom pada Jumat, (8/2).

"Hasil dari dua kali investigasi sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Korban tidak ada yang terlindas truk," katanya.

Dijelaskannya bahwa memang benar ada konvoi tiga mobil sesaat sebelum kejadian.

Mobil konvoi itu dari Kipan A Yonif 623/BWU yang bergerak dari Asmil Kipan A Yonif 623/BWU Lianganggang menuju Mako Yonif 623/BWU Sungai Ulin.

Dengan Susunan Konvoi, Kendaraan depan Truk MPS yang dikemudikan Kopda Maryanto plat no 4471 - VI. Posisi kedua ada Truk Counter yang dikemudikan Praka Andi plat no 1270 - VI dan dibelakang mobil triton yang dikendarai oleh Prada Kukuh plat no 2081 - VI.

"Beban truk itu ada lima ton belum ditambah dengan berat penumpang 35 personel dengan perlengkapannya. Bila korban sampai terlindas atau tertabrak truk, tentunya tubuh korban akan hancur atau mengalami luka yang sangat parah," bebernya.

Posisi konvoi tiga mobil itu disebutkannya berada di jalur sebelah kiri dan tidak melewati batas garis tengah yang ada di jalan.

Truk yang pertama menghindar ke sebelah kiri sehingga tidak mengenai sepeda motor atau korban yang saat itu sudah terjatuh ke badan jalan.

Truk kedua juga menghindar namun sepeda motor mengenai ban belakang truk.