BANJARMASINPOST.CO.ID - LINK Live Streaming Liverpool vs Bournemouth Liga Inggris Malam Ini di MNC TV dan Bein Sports 1

Saksikan siaran langsung MNC TV dan live streaming Liverpool vs Bournemouth di Liga Inggris pekan 26 malam ini, Sabtu (9/2/2019).

Laga Liverpool vs Bournemouth disiarkan langsung (live) di MNC TV dan beIN Sport 1. Live Streaming Liverpool vs Bournemouth juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Liverpool vs Bournemouth juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Liverpool vs Bournemouth live Bein Sports 1 digelar di Stadion Anfield pukul 22.00 WIB.

Liverpool akan kembali berjuang keras untuk merebut puncak klasemen dengan menjamu Bournemouth.

Saat ini, Manchester City memimpin klasemen Liga Inggris dengan nilai 62.

Liverpool juga memiliki nilai 62, tetapi kalah selisih gol dari Manchester City.

Manchester City memiliki selisih gol +48, Liverpool +41.

Manchester City baru akan tampil sehari kemudian menjamu Chelsea.