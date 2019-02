Live Beinsports 1! Live Streaming Fulham vs Manchester United Liga Inggris Malam ini via Maxstream

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Fulham vs Manchester United (Man United) di Liga Inggris pekan 26 malam ini, Sabtu (9/2/2019).

Laga Fulham vs Manchester United (Man United) disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Fulham vs Manchester United (Man United) juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Fulham vs Manchester United (Man United) juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Fulham vs Manchester United (Man United) live Bein Sports 1 digelar di Stadion Craven Cottage pukul 19.30 WIB.

Baca: Jadwal & Prediksi Atletico Madrid vs Real Madrid Derby Madrid Pekan 23 Liga Spanyol Malam Ini

Baca: Reaksi Ashanty Saat Anang Hermansyah Bahas Mantan Pacarnya, Ibu Aurel Ini Malah Bikin Gemes

Baca: Sindiran Adik Ahok, Harry Jelang Pernikahan BTP dengan Puput Nastiti Devi, Sebut Cerita Sinetron

Baca: Ultah Olga Syahputra, Billy Syahputra Hadapi Isu Buat Fans Geram Penelantaran Hingga Judi Kasino

Pertandingan melawan Fulham akan menjadi penguji rekor pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer belum terkalahkan di Liga Inggris sejak menangani Manchester United pada akhir tahun lalu.

Ia sudah mampu meraih tujuh kemenangan dan satu hasil imbang di Liga Inggris.

Selain laga Fulham vs Manchester United, ada juga pertandingan Liverpool vs Bournemouth.

Laga ini menjadi begitu krusial karena memengaruhi puncak klasemen sementara Liga Inggris.

Jika Liverpool mampu menang atas Bournemouth ataupun imbang, mereka akan mengambil alih posisi puncak klasemen dari Manchester City.