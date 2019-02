Live Beinsports 2! Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga Spanyol Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga Spanyol pekan 23 malam ini, Sabtu (9/2/2019).

Laga Atletico Madrid vs Real Madrid disiarkan langsung (live) beIN Sport 2. Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Atletico Madrid vs Real Madrid juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Atletico Madrid vs Real Madrid live Bein Sports 2 digelar di Stadion Wanda Metropolitano.

Baca: Jawaban Sule Ketika Ditanya Andre Taulany Keluar OVJ Karena Masalah dengan Azis Gagap dan Parto

Baca: Pria Turki yang Diisukan Dekati Ayu Ting Ting Muncul, Sahabat Ivan Gunawan Ini Rahasiakan Sesuatu

Baca: Reaksi Ashanty Saat Anang Hermansyah Bahas Mantan Pacarnya, Ibu Aurel Ini Malah Bikin Gemes

Baca: Ultah Olga Syahputra, Billy Syahputra Hadapi Isu Buat Fans Geram Penelantaran Hingga Judi Kasino

Pertandingan Atletico Madrid vs Real Madrid dijadwalkan berlangsung mulai pukul 22.10 WIB

Kedua tim akan memperebutkan peringkat 2 klasemen Liga Spanyol.

Kedua tim cuma berselisih 2 poin.

Atletico mampu catatkan 42 poin dari 22 laga yang sudah dilakoni.

Dari 22 total pertandingan tersebut Atletico mampu meraih 12 kali kemenangan, 8 Kali hasil seri.

Real Madrid baru saja menahan imbang Barcelona di Copa Del Rey.