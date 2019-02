Blak-blakan Mbak Vera Soal Sikap Billy Syahputra Usai Kabar Curi Uang Olga Syahputra untuk Berjudi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Blak-blakan dilakukan Mbak Vera soal hubungannya dengan Billy Syahputra setelah kabar mencuri uang Olga Syahputra untuk berjudi.

Mak Vera sebelumnya merupakan orang yang berada di balik dua artis ternama tanah air, Olga Syahputra dan Billy Syahputra.

Namun kini, kabar miring tengah menerpa nama baik Mak Vera, yang sebelumnya dikenal sebagai mantan manajer Olga Syahputra dan Billy Syahputra.

Mantan manajer Olga Syahputra dan Billy Syahputra, Mak Vera, kini tengah mendapatkan gosip tak enak soal pekerjaannya sebagai manajer artis dulu.

Gosip panas ini muncul setelah mantan asisten pribadi Olga Syahputra, Fahmi Aditian, blak-blakan menceritakan pengalamannya selama menemani mendiang Olga selama berobat di Singapura.

Fahmi Aditian sebut Mak Vera suka mencuri uang Olga Syahputra, yang seharusnya digunakan untuk membayar biaya pengobatan kakak Billy Syahputra itu.

"Uangnya itu kadang-kadang juga suka diambil kok buat main (judi) seribu-seribu, dan biasanya tuh rata-rata kisaran 15 ribu SGD (sekitar Rp 150 juta) per sekali main, per hari. Ya aku juga gak tahu gimana-gimananya tapi yang jelas kadang-kadang suka ngambil uang dari amplop (uang pengobatan) itu," ungkap mantan asisten Olga, dikutip Grid.ID dari kanal Youtube Trans7 Official, Minggu (10/2/2019).

Tuduhan tersebut tentu sangat mengejutkan publik.

Tak ayal, banyak yang bertanya-tanya tentang hubungan Mak Vera dengan Billy Syahputra, yang notabene merupakan adik Olga Syahputra.

Ternyata, Billy Syahputra memang pernah mengikuti jejak kakaknya, yakni menjadi artis dibawah naungan manajemen Mak Vera, CSI Management.