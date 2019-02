DJ Cantik Banjarmasin Ini Entak Ratusan Crosser Banua di Binuang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Raungan ratusan motor trail yang menerabas tanah becek di Sirkuit Balipat, Binuang, Tapin, semakin ramai dengan hentakan musik yang dimainkan para disc jockey (DJ).

Para crosser Banua yang ambil bagian dalam Monster Adventure Binuang sangat terhibur dengan ragam lagu yang diracik apik duo DJ malam itu.

Lagu-lagu asyik pada Sabtu (9/2) malam itu tak lain hasil racikan FDJ Princess Vhie yang berpartner dengan DJ Chand.

Tak hanya para crosser yang terhibur, ribuan penonton pun asyik menikmati. Suasana begitu meriah dan semua bergembira

"Senang sekali dapat menghibur di acara ini. Seru pokoknya " ujar FDJ Princess Vhie.

Tak hanya piawai dalam memainkan turn table, FDJ Princess Vhie juga bernyanyi pada malam itu dan suaranya tak kalah dengan penyanyi profesional.

"Kalau acara outdoor memang ramai penontonnya. Kami yang menghibur senang dan mereka pun happy," terang Vhie.

Dalam waktu dekat, 16 Februari mendatang, ada Anniversary Party D'Club 89 Executive Club. Dan Vie pun akan ambil bagian.

"Saya jadi bintang tamu DJ pada acara yang juga banyak menghadirkan para DJ ini," tukas Vie.

FDJ bernama asli Novie Amalia ini selain sebagai resident DJ di Royal Banjarmasin, juga sudah mendapat kontrak untuk tampil di even Gudang Garam Signature Mild, produk rokok yang menggelar even Big Dayz out.

Sebelum menjadi FDJ, profesi lain pernah digeluti perempuan kelahiran Banjarmasin 10 November 1989 ini.

Ia pernah menjadi seorang model yang ditekuni sejak di bangku SMP. Selain itu, dirinya juga pernah menjadi penyanyi .

"Bagi saya, semua profesi sangat menyenangkan. Tapi, dunia DJ membuat saya lebih nyaman lagi mengembankan talenta," tandasnya.

Ia menuturkan menjadi seorang DJ tidak mudah, karena harus memiliki hal mendasar yakni kecintaan terhadap musik.

"Jika kecintaan terhadap musik begitu kuat, pasti bidang ini akan ditekuni hingga waktu lama," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)