Jawaban Foto Luna Maya dan Pevita Pearce Diungkap Herjunot Ali yang Sebut Nama Ariel NOAH

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto Luna Maya bersama dengan wanita yang dikabarkan jadi teman dekat Ariel NOAH, Pevita Pearce menghebohkan dunia maya. Namun jawaban Herjunot Ali beberkan fakta sebenarnya.

Usai video Ariel Noah dan Pevita Pearce terciduk jalan bersama di sebuah bioskop, aktris Pevita Pearce diisukan menjalin asmara dengan mantan kekasih Luna Maya.

Sedangkan Luna Maya, sempat menuturkan bahwa dirinya mengetahui kabar mengenai kedekatan Ariel Noah dan Pevita Pearce. Hal tersebut dikatakan Luna Maya pada program acara The Ok Show di RCTI, Kamis (31/1/2019).

Bermula dari pertanyaan pemandu acara tersebut, Oky Lukman soal respons Luna Maya melihat mantan kekasihnya, Ariel Noah dengan Pevita Pearce.

Luna Muya lantas mengatakan sudah mengetahui soal kedekatan Ariel Noah dengan Pevita Pearce.

Mantan kekasih Reino Barack itu mengakui tahu dari media sosial aku gosip Lambe Turah.

"Eeehkan aku follow lambe turah," kata Luna Maya.

Luna Maya sontak berujar bahwa kedekatan Ariel Noah dengan adik Keenan Pearce sudah terjalin sejak lama.

"Kan memang dari dulu kayaknya," ungkap Luna Maya.

"But i dont know , i dont know," sambung mantan kekasih Ariel Noah itu.