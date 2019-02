Kumpulan Ucapan Selamat Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang 14 Februari Nanti Untuk yang Tersayang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari Valentine atau hari kasih sayang akan segera tiba dan ini kesempatan bagimu untuk mencari inspirasi ucapan selamat Valentine dalam bahasa Inggris.

Inspirasi ucapan selamat Hari Valentine atau hari kasih sayang dalam bahasa Inggris dapat kamu contek sebelum mengirimkan pesan kepada pacar maupun gebetan pada hari Valentine nanti cocok jadi status WhatsApp, Instagram, Facebook.

Deretan inspirasi ucapan selamat hari Valentine dalam bahasa Inggris ini dijamin bakal bikin si doi meleleh saking romantisnya.

Tak hanya itu, bagi kamu para jomblo, ucapan Valentine dalam bahasa Inggris ini bisa kamu kirimkan kepada sahabat atau saudaramu.

Sederet kalimat romantis ini pun bisa kamu jadikan sebagai status WA ataupun caption Instagram biar makin eksis.

Penasaran apa saja itu?

Berikut deretan ucapan Valentine dalam bahasa Inggris beserta artinya yang telah dirangkum Grid.ID dari laman lovewishesquotes.com.

1. My love, you are the sweetest dreams I ever had, and our time apart is the darkest part of my day. Can’t wait to see you again!

(Cintaku, kau adalah mimpi termanis yang pernah kumiliki, dan waktu kita berpisah adalah saat tergelap dalam hidupku. Tidak sabar untuk bertemu kamu lagi!)

2. Not everyone is fortunate enough to find true love. I am a lucky one because I am with you, my Valentine.