LINK Live Streaming AC Milan vs Cagliari via beIN Sports 3 di Liga Italia Malam Ini, Cek Caranya!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming AC Milan vs Cagliari di Liga Italia pekan 23 dini hari nanti, Senin (11/2/2019) via beIN Sports 3.

Laga AC Milan vs Cagliari disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming AC Milan vs Cagliari juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming AC Milan vs Cagliari juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

AC Milan vs Cagliari live Bein Sports 3 digelar di San Siro.

Pertandingan AC Milan vs Cagliari dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.45 WIB.

Milan yang saat ini berada di posisi 6 berpeluang menggeser Lazio di peringkat 5 apabila berhasil kemenangan.

Pasalnya kedua tim hanya terpaut satu poin di papan klasemen Liga Italia.

Sedangkan Cagliari tentu berupaya meraih poin agar terhindar dari zona degradasi.

Link Live Streaming AC Milan vs Cagliari



Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.