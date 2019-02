LINK Live Streaming Sassuolo vs Juventus Liga Italia Malam Ini di Bein Sports 3, Dilema Dybala

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Sassuolo vs Juventus di Liga Italia pekan 23 malam ini, Minggu (10/2/2019).

Laga Sassuolo vs Juventus disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Sassuolo vs Juventus juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Sassuolo vs Juventus juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Sassuolo vs Juventus live Bein Sports 3 digelar di Mapei Stadium.

Pertandingan Sassuolo vs Juventus dijadwalkan berlangsung mulai pukul 24.00 WIB.

Jelang laga Sassuolo vs Juventus, Paulo Dybala hanya mendapatkan setengah maaf dari sang pelatih, Massimiliano Allegri.

Usai membuat ulah saat pergi dari bangku pemain kontra Parma (3/2), Paulo Dybala sudah meminta maaf.

Sebelum latihan jelang laga kontra Sassuolo di pusat latihan Continassa, pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, mengatakan bahwa ia tak suka dengan perilaku Dybala.

Pemain asal Argentina itu kemudian langsung meminta maaf kepada rekan-rekan dan seluruh staf yang hadir di sana. Setelah itu ia menjalani latihan seperti biasa.

Meski sudah dimaafkan, bukan berarti Paulo Dybala bisa bernapas lega.