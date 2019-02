Live Beinsports 1! Live Streaming Tottenham vs Leicester City Liga Inggris Malam ini di MAXSTREAM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Tottenham vs Leicester City di Liga Inggris pekan 26 malam ini, Minggu (10/2/2019).

Laga Tottenham vs Leicester City disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Tottenham vs Leicester City juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Tottenham vs Leicester City juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Tottenham vs Leicester City live Bein Sports 1 digelar di Stadion Wembley pukul 20.30 WIB.

Tottenham Hotspur saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 57 poin.

The Liliwhites membutuhkan kemenangan untuk bisa memperkecil jarak poin dengan Manchester City yang kini berada di posisi kedua dengan 62 poin.

Sementara Leicester City berada di papan tengah klasemen tepatnya di posisi ke-12 dengan 32 poin.

Dari 25 laga yang dimainkan Jamie Vardi dkk, mereka baru menang 9 kali bahkan kekalahan mereka sudah melebihi jumlah kemenangan yakni sebanyak 11 kali.

Prediksi Susunan Pemain Tottenham Hotspurs vs Leicester City :

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Hugo Lloris; Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose; Moussa Sissoko, Harry Winks; Erik Lamela, Christian Eriksen, Lucas Moura; Son Heung-Min.