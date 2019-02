Pertamina Pangkas Harga Beberapa Jenis BBK, Pertamax Turun Rp 350 Perliter

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pertamina resmi lakukan penyesuaian harga untuk beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) khususnya bahan bakar khusus (BBK) non subsidi, Minggu (10/2/2019).

Besaran pemangkasan harga BBM ini bervariasi sampai dengan Rp 800 per liter.

Untuk Wilayah Kalimantan termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel), pemangkasan harga diberlakukannya untuk 4 jenis BBK.

Yaitu Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp 12.200 menjadi Rp 11.400 per liter, Pertamax dari Rp 10.400 menjadi Rp 10.050 per liter, Dexlite dari Rp 10.500 menjadi Rp 10.400 per liter dan Dex dari Rp 12.000 menjadi Rp 11.950 per liter.

Sedangkan harga BBK jenis Pertalite masih tetap yaitu Rp 7.850 per liter.

Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas'ud Khamid menjelaskan melalui siaran persnya, kebijakan penyesuaian harga ini ditempuh menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan Rupiah terhadap Dollar Amerika.

Dua faktor ini menurutnya memang ditentukan Pemerintah menjadi patokan penyesuaian harga BBM khususnya BBK non subsidi.

Maka, sebagai badan usaha hilir Migas Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga tersebut.

“Komponen utama penentu harga bersifat fluktuatif, sehingga kami terus melakukan evaluasi terhadap harga jual BBM,” kata Mas'ud Khamid.

Selain itu, Pertamina juga melakukan penyelerasan harga Premium (JBKP di wilayah Jawa, Madura, dan Bali) menjadi Rp 6.450 per liter sehingga sama dengan harga di luar Jawa, Madura, Bali.

Sebagai informasi, harga BBM di beberapa wilayah berbeda karena adanya pemberlakuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda untuk setiap wilayah.

Semua harga BBM ini juga menurutnya sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur harga BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Umum sebesar minimal 5 persen dan maksimal 10 persen dari harga dasar.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)