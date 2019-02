Jadwal 16 Besar Liga Champion 2019 Pekan Ini, MU vs PSG, Liverpool vs Munchen, Atletico vs Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 akan mulai bergulir tengah pekan ini. Berbagai pertandingan menarik seperti Manchester United (MU) vs Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs Juventus dan lainnya.

Jadwal leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim 2018/2019 akan berlangsung mulai Rabu, 13 Februari 2019 ini yang sebagian akan disiarkan langsung RCTI sebagai official TV partner di Indonesia.

Belum ada konfirmasi pertandingan mana yang akan disiarkan langsung oleh RCTI nantinya.

Tapi seluruh pertandingan babak 16 besar Liga Champions seyogyanya bisa disaksikan lewat live streaming vidio.com tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku (berbayar).

Baca: Prediksi Manchester United vs PSG 16 Besar Liga Champion 2018/2019 : Pembuktian Solskjaer

Baca: Live Streaming INews TV! Jadwal Persib vs Persiwa di Piala Indonesia 2018, Cek Juga Link Jawapos TV

Baca: Jadwal Newcastle Jets vs Persija Jakarta Kualifikasi Liga Champion Asia 2019, Misi Mulia Marko Simic

Baca: Ramai Ahok BTP dan Puput Nastiti Anak Nikah, Foto Bareng Veronica Tan dan Andy F Noya Jadi Perhatian

Dari hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, sejumlah big match tersaji.

Di babak 16 besar Liga Champions ada laga-laga big match macam Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs Juventus dan lainnya (lihat daftar lengkap).

Manchester United tengah jadi sorotan karena jelang lawan PSG, mereka terus menuai hasil positif di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer yang menggantikan Jose Mourinho.

Manchester United terus meraih hasil positif dan kini beranjak naik ke posisi 4 klasemen sementara Liga Inggris.

Sementara Paris Saint-Germain sendiri dipastikan tampil melawan Manchester United nanti tanpa diperkuat Neymar dan Cavani yang mengalami cidera.

Wakil Inggris lainnya Liverpool akan ditantang raksasa Jerman Bayern Munchen.

Konsistensi Liverpool pun akan diuji di tengah upaya mereka mempertahankan diri dari kudeta Manchester United di klasemen Liga Inggris.